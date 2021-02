Singapour : Après deux heures de cours, c’est la douche froide pour ce prof

Un enseignant universitaire a donné une leçon de maths via Zoom sans réaliser que son micro était désactivé. Ses élèves ont tenté de le contacter, en vain.

Le problème, c’est que quelques minutes après le début de son cours, son écran s’est figé et son micro a été accidentellement désactivé. Pendant toute la durée de la leçon, les élèves ont vainement tenté de contacter Dong Wang. «Les étudiants ont essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention en enclenchant leur micro ou même en appelant son numéro. Mais il n’a pas répondu et a continué son cours», raconte à l’«Independent» Azusa Chan, qui a assisté au fiasco. «Ce que vous voyez ici, ce sont plus de 20 étudiants qui attendent patiemment pendant deux heures le retour de leur professeur», ajoute-t-elle.