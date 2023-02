Twitter : Après deux mois, l’abo Twitter Blue peine à séduire

Pour rappel, cette offre proposée à 8 dollars par mois sur le web ou 11 dollars via l’App Store, permet aux abonnés d’obtenir une coche bleue de compte certifié, et de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d’éditer un tweet jusqu’à 30 minutes après sa publication ou de publier des vidéos plus longues et avec une meilleure résolution (Full HD). Des options de personnalisation de l’interface sont entre autres aussi proposées. Disponible jusqu’ici aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et au Japon, Twitter Blue vient de débarquer il y a quelques jours dans six nouveaux pays: France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne et Arabie saoudite.