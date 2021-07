Après deux semaines de calvaire, G2 se ressaisi avec classe 

E-sport : Après deux semaines de calvaire, G2 se ressaisit avec classe

La meilleure équipe d’Europe a redressé la barre ce week-end dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Première historique

Classement très ouvert

Au classement, Rogue et Fnatic sont leaders à égalité, avec 8 victoires pour 3 défaites, devant Mad Lions et Misfits, également à égalité à 7-4. De son côté, G2 pointe à la cinquième place (6-5), bien loin de ses standards habituels, mais toujours au contact des premiers. A noter que deux équipes occupent actuellement la sixième place qualificative pour les play-offs: Astralis et Vitality, qui n’ont plus été à ce niveau depuis longtemps.