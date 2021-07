Covid aux Pays-Bas : Après deux semaines, la fête est de nouveau terminée

Les infections ont été multipliées par sept en une semaine aux Pays-Bas, forçant le gouvernement à revenir sur l’allègement des restrictions sanitaires.

Essentiellement des jeunes

Le gouvernement a donc décidé d’ordonner la fermeture de toutes les boîtes de nuit et la fermeture des restaurants à minuit. Tous les clients des restaurants et cafés doivent observer une distanciation de 1,5 mètre, a précisé le Premier ministre, selon qui aucun concert ni animation n’y seront autorisés. Les événements durant plus de 24 heures ont été suspendus, a ajouté M. Rutte. Les mesures entreront en vigueur samedi à 06H00 (04H00 GMT) et dureront au moins jusqu’au 13 août.