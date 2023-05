Après dix ans de lutte, Genève dompte les chenilles urticantes

Si les conséquences sont nettement moins graves pour les humains, ces insectes qui nichent dans les pins provoquent d’importantes réactions allergiques. «Les démangeaisons sont fortes surtout pendant les trois premiers jours et peuvent causer des insomnies», prévenait le Canton sur son site il y a peu. «Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables», confie Jean-Gabriel Brunet, chef du Service des espaces verts de la Ville de Genève (SEVE).

Des zones à risque

Aussi la Municipalité lutte-t-elle pour réduire leur nombre, tout comme la Ville de Lausanne, qui connaît la même problématique. «En hiver, nous faisons la tournée des arbres concernés pour trouver les nids et en janvier, nous les brûlons.» Une attention particulière est accordée aux lieux fréquentés par les seniors, les enfants et le meilleur ami de l’homme, comme les crèches, les écoles, les parcs à chien et les EMS. «Pour réduire les risques, nous avons arrêté de planter des pins dans ces zones», poursuit l’expert. Pièges à phéromones, nichoirs à mésanges (friandes de ce type de larves) ou encore collerettes autour des troncs d’arbres font partie des moyens mis en œuvre pour limiter la propagation des chenilles.

Dix ans de lutte

Des efforts qui payent. «Cela fait bientôt dix ans que la lutte a commencé et désormais, nous observons une baisse», se réjouit le responsable. Ainsi, entre 2020 et 2021, le nombre de nids retirés est passé de 480 à 400. Cette année, le chiffre s’élève à environ 300 pour 1300 pins contrôlés. «Avant, nous avions vraiment des lieux infestés. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Et tout ça, sans utiliser de produits chimiques, précise Jean-Gabriel Brunet. Nous sommes fiers, mais nous restons attentifs.» Car l’homme de terrain le sait. «On n’en viendra jamais à bout. Il faut faire avec.»