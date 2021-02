Coup d’État en Birmanie : Après Facebook, l’accès à Twitter restreint en Birmanie

L’armée tente de faire taire la contestation qui s’intensifie en Birmanie après le coup d’État militaire qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.

L’armée avait ordonné mercredi aux fournisseurs de bloquer l’accès à Facebook, la porte d’entrée sur internet pour des millions de Birmans. Ses services étaient toujours perturbés vendredi. Conséquence, beaucoup d’utilisateurs étaient passés sur Twitter et les hashtags #HearthevoiceofMyanmar, #RespectOurVotes ont été utilisés des millions de fois, notamment par plusieurs célébrités birmanes.

Mais aux alentours de 22H00 heure locale vendredi (16H30 en Suisse), ils ont vu leur accès à Twitter restreint à son tour. Telenor, l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le pays, a confirmé que les autorités avaient ordonné vendredi le blocage de Twitter et d’Instagram «jusqu’à nouvel ordre».

L’entreprise, basée en Norvège, «a contesté la nécessité et la proportionnalité de la directive (…) et souligné (sa) contradiction avec le droit international relatif aux droits de l’Homme», a-t-elle indiqué dans un communiqué, se disant «gravement préoccupée». Puis Twitter a condamné samedi l’ordre de l’armée birmane de bloquer l’accès à sa plateforme.

«Nous sommes profondément préoccupés par l’ordre de bloquer les services internet», a indiqué à l’AFP un porte-parole de Twitter. Cela porte atteinte «au droit des gens de faire entendre leurs voix». Selon un document du ministère des Transports et des Communications, que l’AFP a pu consulter, Twitter et Instagram étaient utilisés pour «provoquer des malentendus chez le public».

D’autres services de Facebook, comme Whatsapp, connaissaient aussi des perturbations. L’armée a aussi multiplié les arrestations, mais des centaines de personnes ont manifesté à Rangoun vendredi. Des professeurs et des étudiants s’étaient ainsi rassemblés devant l’Université Dagon pour la première manifestation d’importance contre le putsch.

«Chasser les démons»

Des dizaines de fonctionnaires ont cessé le travail dans plusieurs ministères et 300 députés ont organisé une session virtuelle pour dénoncer la prise de contrôle du parlement. À la tombée de la nuit, des habitants de Rangoun ont une fois de plus klaxonné et tapé sur des casseroles pour «chasser les démons», les militaires.