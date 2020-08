Etats-Unis Après George Floyd, l’Amérique s’embrase pour Jacob Blake

La vidéo de l’intervention à Kenosha a relancé les interrogations et les manifestations sur les brutalités policières aux Etats-Unis

Kenosha, Minneapolis, New York ou Portland: lors de rassemblements parfois violents, des milliers de personnes ont exigé que justice soit faite pour Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par plusieurs tirs de la police.

Les images, tournées avec un téléphone portable et vite devenues virales, montrent l’homme de 29 ans suivi par deux policiers ayant dégainé leurs armes alors qu’il contourne une voiture.

Un agent attrape son débardeur blanc au moment où il ouvre la portière et tente de s’installer sur le siège conducteur. Le policier fait alors feu --l’enregistrement laisse entendre sept tirs--, atteignant M. Blake de plusieurs balles dans le dos.

«Crise de santé publique»

Les deux policiers ont été suspendus de leurs fonctions et une enquête a été ouverte. «Si je tuais quelqu’un, je serais condamnée et traitée comme une meurtrière. Je pense que ce devrait être la même chose pour la police», a dit à l’AFP Sherese Lott, 37 ans, venue dire sa colère lundi soir à Kenosha, ville de 170.000 habitants au bord du lac Michigan.

Les manifestants ont lancé des bouteilles et des feux d’artifice vers les policiers, incendié des voitures et un immeuble. Ils ont été visés par des capsules de gaz lacrymogène et des projectiles tirés par la police, a constaté l’AFP.