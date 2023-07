Tennis: Après Golubic, Cornet élimine Teichmann

En 8es de finale du Ladies Open de Lausanne (WTA 250), tout a mal commencé pour Jil Teichmann (WTA 124). Son adversaire, Alizé Cornet (WTA 70), l’a rapidement breakée et a pris le large dans le premier set. Avare en erreurs, la Niçoise a capitalisé sur les prises de risque non payantes de Teichmann. Souvent, la Biennoise a trouvé une bonne longueur dans les échanges mais a fini par craquer lorsqu’il a fallu se mettre à flirter avec les lignes. De l’autre côté du filet, Cornet ne s’est pas fait prier pour convertir les balles de break qui s’offraient à elle. Le verdict était sans appel, 6-1 après 30 minutes de jeu.

Mises en jeu offertes

S’en est suivi un dénouement des plus étranges. Les deux joueuses se sont fait des politesses à n’en plus finir sur leurs mises en jeu durant le troisième set. Des breaks et des debreaks à foison, jusqu’au moment où Teichmann s’est retrouvée en position de force, 4-3 service à suivre. Mais là encore, le retour l’a emporté sur le service et la Suissesse a laissé passer une chance en or de taper du poing sur la table. Le train ne repasserait pas deux fois. Craquant une fois encore au service, Teichmann était défaite 6-4 dans le troisième set.