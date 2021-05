Rust (All) - Après huit mois de fermeture, Europa-Park rouvre pour Pentecôte

Par la suite, les exploitants du parc d’attractions espèrent faire grimper ce nombre à 20’000. À titre comparatif, les jours dits de forte affluence ont fait état de plus de 40’000 personnes avant la pandémie.

En parallèle, cette réouverture se veut être un projet-test, chapeauté par une équipe scientifique de l’Université de Fribourg-en-Brisgau (All). Conscient de la grande responsabilité que représente cette situation, Roland Mack, CEO et cofondateur du parc, se dit «très confiant» pour la suite. «Plus de deux millions de visiteurs ont fréquenté Europa-Park en 2020. Et aucun incident en rapport avec le Covid n’a été signalé», assure-t-il.