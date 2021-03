Hollywood : Après James Bond, de la BD au menu de Cary Fukunaga

Le réalisateur de «Mourir peut attendre» sera à la tête de l’adaptation d’une série de comics cyberpunk.

Ce n’est pas parce que « Mourir peut attendre », le dernier James Bond qu’il a mis en scène, tarde à arriver sur les écrans (il est prévu pour l’automne 2021, si tout va bien) que le réalisateur américain Cary Fukunaga se tourne les pouces. Son nouveau projet, annonce The Hollywood Reporter , l’adaptation de «Tokyo Ghost», une série de bandes dessinées cyberpunk de Rick Remember et Sean Murphy.

Rick Remember et Sean Murphy ne sont pas des inconnus. Le premier est l’auteur de la série «Fear Agent» actuellement en développement pour Amazon, et on doit au second la BD «Chrononauts» dont Netflix a prévu une adaptation. Remember écrira le scénario de la version cinématographique de «Tokyo Ghost».