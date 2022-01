Omnisports : Après «Je ne suis pas une salope», Marie Portolano prépare la suite

Son enquête sur le sexisme dans le monde des médias sportifs avait créé un tremblement de terre dans le milieu. En 2022, elle compte publier un documentaire sur les violences faites aux femmes.

L’onde de choc provoquée par son enquête se fait encore sentir, et la suite se prépare. Longtemps sur les émissions footballistiques de Canal+, Marie Portolano a publié en mars un documentaire révélant l’ampleur du sexisme dans ce milieu et provoqué le lancement de plusieurs enquêtes internes. Nommée «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», l’enquête a aussi mis sous pression les individus mis en cause, notamment le chroniqueur Pierre Ménès qui a entre-temps été accusé d’agressions sexuelles devant la justice et qui sera jugé cet été.