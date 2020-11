Brice : «Après «Koh-Lanta», j’ai fait que manger jour et nuit»

Durant son aventure, Brice, qui n’était déjà pas bien épais, a perdu 13 kilos. Il s’est bien rattrapé à son retour chez lui.

Vendredi 20 novembre 2020, les six candidats encore en course dans «Koh-Lanta» ont pu se regarder dans un miroir et se peser pour la première fois depuis leur arrivée aux Fidji, 38 jours auparavant. Tous ont eu un choc en apercevant leur reflet et en découvrant combien de kilos ils avaient perdus, mais celui que cela a le plus touché, c’est Brice. Le Creusois de 23 ans n’imaginait pas avoir autant maigri.