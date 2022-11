Sonia Rolland a reçu des lettres d'insultes et des menaces de mort

Sonia Rolland : «Après l'élection, j'ai reçu 2700 lettres d'insultes et menaces de mort»

Dans un un peu plus d'un mois, le 17 décembre, Diane Leyre rendra sa couronne et son écharpe en remerciant tous ceux qui ont contribué «à cette magnifique année». Elles sont aujourd'hui trente à espérer lui succéder, dont Miss Lorraine, Sarah Aoutar , présentée comme une des favorites.

Un téléfilm sur son histoire

Une fois la couronne sur la tête, la toute jeune femme, alors âgée alors de 18 ans, s'est heurtée à la réalité: bon nombre de personnes voyaient d'un très mauvais œil qu'elle soit la première Miss France d'origine africaine. «Après l'élection, j'ai reçu 2700 lettres d'insultes et menaces de mort», a-t-elle confié. À une époque où «les choses étaient finalement plus simples et plus claires. On se moquait des racistes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui».