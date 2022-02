RESEAU MOBILE – 2G, 3G, et la 5G alors?

Question d’un lecteur:

Pendant la pandémie, nous avons beaucoup entendu parler de 2G et de 3G, mais plus tellement du standard de téléphonie mobile 5G. Que m’apporte la 5G en tant qu’automobiliste? Ai-je vraiment besoin de ça au volant?

Réponse de Markus Aegerter de l’Union des professionnels suisses de l’automobile (UPSA):

Dans le domaine de la mobilité, tant dans le trafic individuel motorisé (TIM) que dans les transports publics, la technologie 5G permet d’optimiser grandement l’utilisation des moyens de transport et de préserver les ressources ou infrastructures existantes.

Selon Swisscom, une «infrastructure nationale de données mobilité» en tant qu’offre de service public doit à l’avenir simplifier l’échange de données entre les entreprises avec des offres correspondantes. Ainsi, différents moyens de transport pourront par exemple être combinés plus facilement entre eux. En effet, avec l’augmentation constante du trafic, les infrastructures routières et ferroviaires atteignent leurs limites.

La technologie 5G permet une transmission plus rapide des données, un temps de réaction nettement plus court et davantage de connexions simultanées. Elle crée la base de toutes les nouvelles applications, y compris dans le domaine de la mobilité. Cette technologie permet ainsi d’éviter les embouteillages, car la transmission en temps réel entre les capteurs, les véhicules et l’infrastructure permet d’optimiser le flux du trafic et de détecter à temps les goulets d’étranglement. À l’avenir, la 5G permettrait d’utiliser des panneaux de signalisation dynamiques en plus des assistants à la conduite intelligents.

Markus Aegerter, UPSA

Grâce à des systèmes de guidage de stationnement intelligents et interconnectés, le trafic lié à la recherche d’une place de stationnement peut être fortement réduit dans les quartiers et les centres-villes. L’amélioration de la sécurité dans le domaine de la mobilité constitue un autre thème central. Grâce à la transmission de données en temps réel, les assistants à la conduite interconnectés peuvent avertir immédiatement les conducteurs des dangers tels que des objets sur la chaussée ou, en hiver, du verglas. Les autres usagers de la route peuvent être informés à temps de la formation d’un embouteillage, de l’arrivée d’un conducteur tous feux éteints ou d’un accident survenu derrière un virage. Les alertes en temps réel grâce à la 5G ainsi que les réactions automatisées et autonomes à long terme des systèmes de conduite peuvent sauver des vies.

La technologie 5G offre même un avantage pour la résolution de problèmes sur une voiture ou lors d’une visite à l’atelier. De plus en plus de constructeurs proposent des mises à jour OTA («over the air») pour leurs véhicules. De gros paquets de données sont parfois téléchargés dans la voiture, ce qui sera beaucoup plus rapide grâce à la 5G. Le gain de temps fait le bonheur tant des clients que des garagistes.

Markus Aegerter, UPSA

Comme vous le voyez, le champ d’application est très varié. Les usagers des transports publics, et pas seulement les automobilistes, profitent également de la 5G. Elle permet d’obtenir en temps réel des informations plus précises sur l’exploitation de la capacité des bus, des trams ou des différents compartiments de train. De plus, les solutions de mobilité de bout en bout garantissent l’échange intensif de données, ce qui simplifie la combinaison de différents moyens de transport, qu’il s’agisse des transports publics, de la voiture ou des Publibikes, et permet ainsi d’arriver à destination plus rapidement et plus efficacement.

