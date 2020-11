fonction publique (GE)Après la bataille du salaire, le combat sur les annuités

Motiver les fonctionnaires

Ce jeudi, la conseillère d’État PLR chargée des Finances Nathalie Fontanet a expliqué ce revirement par plusieurs raisons. D’abord, une modification des circonstances entre le moment de l’élaboration de la mesure, cet été, et la grave situation économico-sanitaire actuelle. «Nous souhaitions à l’époque une mesure de solidarité: la fonction publique n’avait pas perdu de salaire avec les RHT, ne craignait pas pour ses emplois. Mais aujourd’hui, la deuxième vague est plus forte que la première, la crise est intense, l’engagement sur le front est fort. Le Conseil d’État ne doit pas diviser, il doit rassembler et motiver ses collaboratrices et collaborateurs. Cette mesure était vraiment vue comme un manque de reconnaissance.»