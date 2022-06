Météo en Suisse: après la canicule, les violents orages

Suisse romande : Après la chaleur extrême, les violents orages

Les valeurs maximales journalières devraient légèrement baisser. Mais l’atmosphère risque de devenir lourde et désagréable.

L’été commence, la canicule touche à sa fin. Et la transition risque d’être brutale. Non par une baisse fulgurante des températures, mais par une activité orageuse qui risque d’être importante.

Après les records de température de ce week-end, la détente s’est lentement amorcée. Mais le mercure devrait toujours afficher des valeurs supérieures aux normes de saison, porté par un courant de sud-ouest méditerranéen. Dès mardi, «la chaleur deviendra de plus en plus lourde et donc désagréable», prévient MétéoSuisse. Cet air humide et instable devrait ensuite favoriser le développement d’orages, qui pourront être localement violents.