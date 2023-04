Diplomatie: Après la Chine, le président brésilien Lula se tourne vers le Portugal

Le Brésil de Lula (photo) et le Portugal apparaissent divisés au sujet de la guerre en Ukraine.

Arrivé à Lisbonne la veille, son programme officiel a débuté samedi matin par une cérémonie d’accueil avec honneurs militaires avant des rencontres avec son homologue Marcelo Rebelo de Sousa et le Premier ministre portugais Antonio Costa. A 77 ans, celui qui a déjà gouverné le Brésil de 2003 à 2010 souhaite remettre son pays au centre de la géopolitique mondiale et tente de jouer les équilibristes depuis le début de son mandat.

Il a voyagé dès février à Washington pour une rencontre à la Maison Blanche avec son homologue américain Joe Biden, et a visité récemment la Chine , premier partenaire commercial du Brésil. Mais Lula a suscité une vive polémique en affirmant à Pékin que les Etats-Unis devaient cesser «d’encourager la guerre» en Ukraine et que l’Union européenne devait «commencer à parler de paix».

«Propagande russe et chinoise»

Des propos durement critiqués par Washington, qui l’a accusé de «faire l’écho de la propagande russe et chinoise». Le dirigeant brésilien a également réaffirmé que les responsabilités de la guerre déclenchée par l’invasion russe en Ukraine en février 2022 étaient partagées entre les deux pays.

Reçu lundi à Brasilia, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a «remercié» le Brésil pour sa «contribution» dans la recherche d’une solution au conflit, et pour «son excellente compréhension de la genèse de cette situation». Sous le feu des critiques, Lula a changé de ton mardi en condamnant la «violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine» par la Russie.

Vendredi soir, des représentants de la communauté ukrainienne ont rencontré des membres de la délégation brésilienne présente à Lisbonne et Lula a décidé d’envoyer à Kiev son principal conseiller en politique étrangère, Celso Amorim, pour qu’il rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Le Brésil est déterminé à contribuer à la promotion du dialogue et de la paix, et la fin de ce conflit», a réitéré Brasilia dans un communiqué.