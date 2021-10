Irak : Après la chute drastique du débit d’un fleuve, Bagdad accuse Téhéran

Côté irakien, le Sirwan présente un débit affaibli. Bagdad critique la construction de barrages côté iranien.

Précipitations en berne, construction de barrages en amont en Iran: en Irak, des responsables ont déploré, mardi, la chute drastique du débit du fleuve Sirwan arrivant de chez le voisin iranien, un phénomène nuisant à l’agriculture et à la production électrique dans le pays en crise. Parti d’Iran, le fleuve Sirwan alimente le barrage de Darbandikhan, dans le nord-est de l’Irak, avant de continuer vers la province agricole de Diyala et de se jeter dans le Tigre. Mais son débit s’est considérablement réduit.

«Il y a eu une baisse sans précédent», reconnaît le directeur du barrage de Darbandikhan, Rahmane Khani. «Le niveau de l’eau a baissé de 7,5 mètres en un an.» Interrogé sur les causes de cette baisse, il évoque «les faibles précipitations», mais aussi «la création de plusieurs barrages en Iran qui retiennent l’eau, et une déviation du fleuve».

En un an, l e niveau de l’eau a baissé de sept mètres et demi au barrage irakien de Darbandikhan.

Près d’un tiers d’électricité en moins

Le dossier de l’eau représente un enjeu de taille pour l’Irak, pays riche en hydrocarbures, mais confronté à une crise énergétique aiguë, aggravée par des sécheresses de plus en plus sévères et une baisse importante des précipitations. Il s’agit par ailleurs d’un dossier ultrastratégique pour l’Irak, qui partage les eaux de plusieurs fleuves avec ses voisins, notamment ceux du Tigre et de l’Euphrate avec la Turquie et la Syrie.