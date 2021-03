Aviation : Après la débâcle, les commandes du Boeing 737 MAX redécollent

L’avionneur américain Boeing prend un bol d’air frais après la commande de 100 nouveaux appareils par la compagnie Southwest Airlines.

La compagnie américaine Southwest Airlines a passé lundi une généreuse commande de 737 MAX qui permet à Boeing de renflouer un peu plus un carnet de commandes mis à mal par les déboires de son avion vedette, cloué au sol pendant près de deux ans. Southwest s’est engagé à acheter au total 100 modèles de 737 MAX, et a pris une option sur 155 appareils supplémentaires.

La compagnie poursuit ainsi la tradition: sa flotte n’est composée depuis près de 50 ans que de 737. Ne pas avoir à gérer plusieurs types d’avions lui permet de limiter les coûts de maintenance et de formation. Mais face aux déboires du 737 MAX, interdit de vol dans le monde entier en mars 2019 après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts, le PDG de Southwest, Gary Kelly, avait évoqué fin 2019 la possibilité que la compagnie aérienne puisse se tourner vers Airbus dans l’avenir. Une menace qu’il n’a pas donc pas mise à exécution pour l’instant.

Le responsable de la branche des avions commerciaux de Boeing, Stan Deal, s’est félicité lundi dans un communiqué de la «confiance continue» que Southwest porte au 737. La commande de la compagnie «apporte davantage de stabilité à notre plus important programme commercial», a-t-il souligné. Elle marque aussi selon lui l’espoir d’une reprise du trafic aérien au fur et à mesure de l’avancée des campagnes de vaccination.

Le 737 MAX représentait, avant son interdiction de vol, plus des deux tiers du carnet de commandes de Boeing. Mais entre l’immobilisation prolongée de l’appareil et les difficultés financières encaissées par l’ensemble des compagnies depuis le début de la pandémie, Boeing a enregistré 641 annulations de commandes pour son MAX en 2020.

L’appareil a été autorisé à voler de nouveau aux Etats-Unis fin novembre, après une modification du logiciel de commandes de vols et la mise en place de nouveaux protocoles de formation des pilotes, puis par la majorité des régulateurs aériens.

Maîtrise des coûts

L’avionneur a depuis engrangé quelques commandes, de United Airlines par exemple, lui permettant d’enregistrer en février plus de commandes que d’annulations pour la première fois depuis 2019. Pour Southwest, la nouvelle commande est une façon de maîtriser ses coûts opérationnels et ses dépenses d’investissement au moment où la situation est économiquement difficile pour le secteur du transport aérien, a souligné sa directrice financière, Tammy Romo.

L’opération permet à la compagnie «de préserver les avantages du faible coût d’un seul type de flotte tandis que l’équilibre entre commandes fermes et options, lié à la possibilité que nous avons de retirer certains 737-700 de la flotte, nous permet de gérer nos besoins pour les dix ans à venir», a-t-elle relevé.

Au prix catalogue, qui n’est en pratique jamais appliqué, la commande ferme s’élève à plus de 12,5 milliards de dollars. Elle porte le carnet de commandes de Southwest à 380 appareils de ce type. Avec un total de 270 appareils 737 MAX désormais en option, «Boeing et ses sous-traitants pourraient construire plus de 600 avions 737 MAX pour la compagnie d’ici 2031», se félicite le groupe.