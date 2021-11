Football : Après la «farce» de Belenenses-Benfica, le Portugal veut comprendre

Après le «forfait» de Belenenses samedi soir, le football lusitanien fait son examen de conscience pour qu’un tel événement ne puisse pas se reproduire.

Réunion extraordinaire de la Ligue professionnelle, critiques des dirigeants des grands clubs: au lendemain du match Belenenses-Benfica abandonné alors que le petit club lisboète, ravagé par le Covid-19, n’a pu aligner que neuf joueurs, avant d’être réduit à... six, le Portugal et les instances sportives veulent comprendre comment cette rencontre a pu être maintenue.

«Honte», titre dimanche en Une le quotidien sportif A Bola, estimant que le public a assisté à «un match qui n’aurait jamais dû avoir lieu», tandis que Record, l’autre grand quotidien sportif, proclame que le football «a touché le fond». Le journal Jogo qualifie de son côté ce match de «farce»: «Un spectacle honteux dans le stade du Jamor qui a écrit l’une des pages les plus sombres de l’histoire du football portugais», souligne le journal sportif. C’est le quotidien Jornal de Noticias qui résume le mieux cette rencontre d’une formule implacable: «Onze contre neuf et à la fin c’est le football qui perd».

Comptant pour la 12e journée du Championnat du Portugal, le match entre le leader Benfica et Belenenses, 16e, devait être une formalité pour les «Aigles» aux 37 titres nationaux. De fait, le Benfica menait 7-0 quand la rencontre a été interrompue en début de seconde période, mais Belenenses ne pouvait pas rivaliser.

Attaquant improvisé

La modeste équipe du quartier de Belem à Lisbonne s’est retrouvée dans une situation ubuesque: elle était privée de quatorze joueurs en raison du Covid-19, ainsi que de son entraîneur et de plusieurs membres de son staff technique. Pour défier l’un des géants du football portugais, Belenenses a titularisé plusieurs jeunes joueurs de son équipe réserve et a dû repositionner un gardien de but de 20 ans comme... attaquant improvisé.