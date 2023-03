Vaud: Après la fermeture de Beaulieu, l’EVAM ouvre un centre à Bussigny

Voilà un an qu’une partie du site de Beaulieu, à Lausanne, était dédiée à l’accueil de plus de 200 personnes migrantes en provenance notamment d’Ukraine, mais aussi d’ailleurs. L’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) annonce ce mercredi que la fermeture du site, temporaire, sera rendue possible par la création d’un nouveau centre provisoire, à Bussigny cette fois.