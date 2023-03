Crèche à Fribourg: Après la fermeture des «Zoubilous», des familles restent sur le carreau

Pour mémoire, le 8 mars dernier, cette structure en situation de surendettement, présente à Bulle (FR) et à Enney (FR), avait mis la clé sous le paillasson. Du jour au lendemain, près de 300 enfants et leurs parents s’étaient retrouvés sur le carreau. Depuis lors, huit candidatures ont été déposées auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) du canton pour ouvrir une nouvelle crèche.

Tout le monde s’active, mais les solutions ne sont pas légion

Selon la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), les dossiers font l’objet d’un traitement prioritaire de la part du SEJ. En attendant, les familles restent dans l’incertitude. «Au SEJ, on n’a pas de marge de manœuvre. C’est au niveau des communes que les solutions peuvent être trouvées», prévient la porte-parole, Claudia Lauper.

Du côté de l’association qui gère l’accueil des enfants, Option Gruyère, on a pris le taureau par les cornes dès le début de la crise, mais on peine à aider à caser les plus petits: «On a un gros problème avec les 0-2 ans. Au 15 mars, on avait reçu 78 demandes de placement dont 24 ont été retirées depuis. Sur les 54 qui restaient, nous avons pu trouvé des solutions pour 36 enfants. Désormais 18 dossiers sont encore en souffrance. Ils concernent surtout des enfants au placement en horaire irrégulier», éclaire Jean Godel, coordinateur de l’association intercommunale gruérienne.