France: mardi, jour de grève, samedi, jour de manifestations

France : Après la grève de mardi, les syndicats de la SNCF ne feront que manifester samedi

À l’exception de l’Île-de-France et de l’Occitanie, la plupart du pays sera en vacances samedi, premier jour de congé pour la zone B (Marseille, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg…). Les syndicats ont décidé de ne pas pénaliser les voyageurs et dénoncent «les polémiques démagogiques sur le droit de grève» lancées, selon eux, par le gouvernement.

«Le gouvernement commence déjà à fustiger les grèves et les blocages, pointant le chassé-croisé des vacanciers de février en espérant «retourner» l’opinion publique», ont écrit la CGT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, dans un communiqué commun. «C’est peine perdue, et c’est un mauvais calcul!»

«On parle réforme des retraites, et ils nous répondent durcissement du droit de grève. Ils voudraient rendre le mouvement impopulaire, donc on ne va pas leur donner ce plaisir», a déclaré Fabien Dumas, secrétaire fédéral SUD-Rail. «Il y a aussi un deuxième objectif: économiser des jours de grève pour les salariés, parce que là, on est sur une course de demi-fond et par sur un sprint», a expliqué le secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire, Didier Mathis.