Après la grève du climat, appel à la «grève militaire»

Un article (presque) désuet

Le Code pénal militaire prévoit toujours une peine pécuniaire ou de prison pour «refus de servir et désertion». Le refus peut être total (aucun service, par exemple pour raisons idéologiques), ou partiel (par exemple refus d’accomplir ses tirs obligatoires). Mais dans les faits, depuis que le service civil a été introduit, les cas où la justice militaire a dû procéder à des condamnations pour un refus total sont devenus extrêmement rares. Elle est beaucoup plus occupée par des cas de ce que la loi nomme «insoumission», le plus souvent commis par des astreints qui ne se présentent pas au service pour des raisons liées à leurs études, leur formation professionnelle… ou même à des vacances.