Zurich: Après la grosse fête, la rivière a la gueule de bois 

La caméra, aidée par une intelligence artificielle, arrive bien à identifier les canettes et les bouteilles mais plus difficilement les autres types d’emballages.

La Züri Fäscht, grande fête populaire de la ville de Zurich, a attiré près de deux millions de personnes ce week-end. Et cette affluence s’est fait clairement sentir par des chercheurs de l’EPFZ, qui ont constaté une hausse importante des ordures repérées et repêchées dans la Limmat ces derniers jours.

Une caméra a récemment été installée au-dessus de la rivière pour étudier le flux de détritus. Les responsables de l’école polytechnique zurichoise se sont dits surpris par les quelque 500 objets identifiés comme des déchets flottants d’origine humaine retrouvés à l’eau entre vendredi et dimanche. Il s’agit selon eux d’une quantité «bien plus élevée» que la semaine précédente. On compte parmi les déchets des bouteilles en PET, des emballages de nourriture et des canettes de bière.