Violences sexuelles: Après des libérations anticipées, Madrid va revoir sa loi

En 2016, le viol collectif d’une jeune femme de 18 ans lors des fêtes de la San Fermin, à Pampelune, par cinq hommes qui avaient filmé leurs actes et s’en étaient vantés sur un groupe de messagerie, avait suscité une énorme vague de colère et d’émotion en Espagne. Ils avaient été condamnés à neuf ans de prison, non pour viol, mais pour «abus sexuel».