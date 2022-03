Musique : Après la mort de Taylor Hawkins, fin de tournée pour les Foo Fighters

Taylor Hawkins, le batteur du groupe américain de rock Foo Fighters, est décédé le week-end dernier dans un hôtel de Bogotá, en Colombie.

«C’est avec une grande tristesse que les Foo Fighters confirment l’annulation de toutes les dates à venir de la tournée en raison de la perte bouleversante de notre frère Taylor Hawkins», a indiqué le groupe de Dave Grohl, dans un message sur son site et les réseaux sociaux.

«Prenons le temps de faire notre deuil, de guérir, de partager avec nos proches et d’apprécier toute la musique et les souvenirs que nous avons créés ensemble», a ajouté le groupe, un des plus marquants de la scène rock depuis sa naissance au milieu des années 1990.