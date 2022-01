Intempéries : Après la neige, l’aéroport d’Istanbul redémarre lentement

Mercredi, l’aéroport d’Istanbul a pu reprendre une partie de ses activités, après avoir été paralysé par d’importantes chutes de neige, ces derniers jours.

Le trafic reprenait progressivement mercredi, sur l’aéroport international d’Istanbul, le plus fréquenté d’Europe en 2021, fermé deux jours durant en raison d’une tempête de neige exceptionnelle sur la Méditerranée orientale .

Les premiers vols avaient pu atterrir et décoller mardi, mais les mouvements restent très limités avec toujours une seule des trois pistes ouverte. «Les vols reviennent progressivement à la normale à l’aéroport d’Istanbul. Nous avons programmé 131 vols entre 7 heures et 13 heures» (6 heures et 12 heures heure suisse), a annoncé sur Twitter la compagnie nationale Turkish Airlines.