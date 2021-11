Suisse : Après la pandémie de Covid, La Poste a remonté la pente

Au cours des neuf premiers mois de l’année, La Poste a réalisé un bénéfice consolidé de 370 millions de francs. Soit une augmentation de 234 millions par rapport à 2020.

Les conséquences financières du Covid ne semblent plus qu’un mauvais souvenir pour La Poste. Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’entreprise a réalisé un bénéfice consolidé de 370 millions de francs. Par rapport à l’exercice 2020, marqué par les effets de la pandémie, cela représente une augmentation de 234 millions. Et une hausse de 107 millions par rapport à 2019, rapporte mardi l’entreprise.

D’autres facteurs ont aussi pesé sur le résultat financier des trois premiers trimestres de 2021. CarPostal a ainsi effectué un plus grand nombre de prestations de remplacement de trains, tandis que PostFinance a enregistré un résultat en progression, notamment dans les opérations de placement et le négoce de devises. Swiss Post Solutions, enfin, a tiré profit de l’acquisition de nouveaux clients à l’étranger.

Les Suisses envoient de moins en moins de lettres

Selon Alex Glanzmann, responsable Finances, près de 100’000 colis sont encore triés manuellement chaque jour. La Poste développe actuellement de nouveaux centres colis. Les travaux de construction ont commencé au cours des neuf premiers mois de l’année à Pratteln (BL), à Buchs (AG) et à Rümlang (ZH). La firme mise sur le fait que le volume des colis se maintiendra à un niveau élevé du fait de la pandémie de Covid et dit vouloir investir 1,5 milliard de francs dans le renouvellement et l’extension de son infrastructure de tri et de distribution au cours des dix prochaines années.