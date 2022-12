CFF : Après la pandémie, on oublie de nouveau plein de choses dans le train

Vestes, téléphones, porte-monnaies mais aussi œil de verre ou sabre japonais font partie des 100’000 objets retrouvés dans les CFF en 2022, après deux ans plus calmes.

Alors que la fréquentation des trains reprend progressivement son rythme prépandémie, les oublis suivent la même tendance: en 2022, plus de 100’000 objets ont été abandonnés dans les wagons par des passagers un peu tête en l’air, rapporte «24 heures». Des chiffres plus élevés que ces deux dernières années, mais à la hauteur des années précédentes, qui avoisinaient généralement les 130’000. Le taux de restitution a cependant augmenté de 30% en 2002 à plus de 50% actuellement.