Services de secours : Après la panne des numéros d’urgence, Swisscom mis sous pression

Des politiciens veulent que des actions soient prises, après la panne qui a touché toute la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. La Confédération est également appelée à réagir.

Entre jeudi vers 23h30 et vendredi matin peu après 8h, une panne nationale générale des numéros d’urgence (112, 117, 118, 144) a été constatée.

Les politiciens font pression

Dans le monde politique, les réactions commencent à tomber : «C'est une catastrophe que cela se reproduise», déclare la conseillère nationale Marionna Schlatter (Les verts/ZH). «En raison de l'accumulation d'incidents, Swisscom ne peut plus parler de coïncidences. J'ai l'impression que Swisscom en fait trop peu pour assurer la stabilité du réseau et préfère investir dans des divisions qui rapportent plus d'argent, comme l'extension du réseau 5G», confie-t-elle à nos confrères alémaniques.