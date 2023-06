Royaume-Uni: Après la parade, les Windsor en «comité réduit» sur le balcon royal

Le roi Charles III a fêté officiellement samedi son anniversaire, le premier en tant que souverain, célébré par la traditionnelle parade militaire qui s’est achevée avec l’apparition de la famille royale au balcon de Buckingham et une parade aérienne dans le ciel londonien. Organisée tous les ans en juin, cette cérémonie marque publiquement l’anniversaire du roi, qui aura 75 ans le 14 novembre prochain et fêtera alors l’événement en privé.

Charles III, en habits militaires, a quitté en milieu de matinée le palais de Buckingham à cheval, une première pour un monarque depuis 1986. La reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier à 96 ans, n’était plus apparue en selle lors de cet événement emblématique de la pompe royale britannique après cette date. Le roi était suivi notamment de son frère le prince Edward et de sa soeur la princesse Anne, ainsi que de son fils et héritier du trône William, tous trois également à cheval et en habits militaires.