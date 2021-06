Maneskin : Après la polémique de la coke, voici celle du plagiat

Maneskin est accusé par un groupe néerlandais d’avoir pompé dans un de ses titres pour produire «Zitti E Buoni».

Décidément, le gagnant de l’Eurovision fait beaucoup parler de lui. Après une vive polémique entourant le chanteur de Maneskin, filmé en train de sniffer ce qui s’apparentait à de la cocaïne lors de la finale – un test de dépistage s’était révélé négatif –, voilà que les rockers italiens sont accusés de plagiat. Selon The Vendettas, groupe néerlandais de rock, «Zitti E Buoni», titre avec lequel le combo a remporté le concours, est fortement inspiré de «You Want It, You’ve Got It», morceau enregistré en 1994.