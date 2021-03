Yverdon-les-Bains (VD) : Après la polémique, la ville réorganise l’Office du logement

La Municipalité a présenté hier les mesures de réorganisation de l’Office du logement pour éviter d’éventuels abus. Elle a également chargé le service des ressources humaines de lui présenter un plan d’action pour renforcer les mesures de lutte contre le harcèlement dans l’administration

Les propositions de réorganisation se basent sur les recommandations émises par un groupe de travail dédié, constitué de représentants du Service jeunesse et cohésion sociale, des ressources humaines, ainsi que des services des bâtiments et des finances. La Municipalité a décidé que la structure de l’Office du logement serait revue: afin de partager la charge de travail et d’assurer un contrôle systématique des décisions d’attribution, le préposé au logement se verra adjoint une seconde personne, dotée d’un profil plus administratif.

Afin que le pouvoir décisionnel ne revienne pas uniquement à un seul préposé, une commission d’attribution du logement sera créée, dont la composition sera décidée par la Municipalité. Elle aura pour but d’améliorer la coordination entre la gérance communale (rattachée au Service des bâtiments) et l’Office du logement (rattaché au Service Jeunesse et cohésion sociale) et statuera sur les critères, le choix des locataires, mais aussi sur les demandes de résiliation de bail et l’autorisation de certaines exceptions.