Dans tous les cas, sa cure fait jazzer. Au point qu’elle a dû s’expliquer, dans différents posts sur Instagram et TikTok: non, elle ne visait pas une perte de poids massive, mais voulait rééquilibrer son organisme après de nombreux abus sur la nourriture épicée et la boisson en novembre au Mexique.

Elle a notamment écrit sur Instagram: «J’ai désintoxiqué mon corps et je suis toujours grosse. J’aime mon corps et je suis toujours grosse. Je suis belle et je suis encore grosse.» La chanteuse a aussi encouragé ses abonnés à ne pas se sous-alimenter. «Aux personnes qui me suivent, s’il vous plaît, ne vous affamez pas. Je ne me suis pas affamée. Je me suis nourrie de légumes verts, d’eau, de fruits, de protéines et de soleil. Vous n’avez pas besoin de faire cela pour être beau ou en bonne santé.» Et de rappeler que chacun est libre. «N’oubliez pas, malgré tout ce qu’on dit ou fait, FAITES CE QUE VOUS VOULEZ AVEC VOTRE CORPS.»