Etude – Après la retraite, les économies fondent comme neige au soleil… sauf en Suisse

En termes de fortune, les personnes à la retraite devancent toutes les autres. Fait remarquable: les économies ne s’amenuisent pas avec l’âge. Bien au contraire, elles s’agrandissent. C’est ce que révèle une récente étude de la Haute Ecole spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW), relayée par la «NZZ am Sonntag». Le capital moyen d’une personne célibataire passe ainsi de 400’000 fr. à 600’000 fr. entre l’âge de 65 et de 90 ans. Les couples âgés de 90 ans arrivent même à 1 million de francs en moyenne.

Dans la plupart des autres pays, la tendance est diamétralement opposée, écrit le dominical. C’est à 65 ans que les gens possèdent le plus d’argent. Mais une fois la retraite entamée, leurs économies deviennent de plus en plus petites. Les retraités suisses sont un cas à part, confirme l’auteure de l’étude Nora Meuli. «Notre analyse montre que de nombreuses personnes ne doivent pas toucher à leurs économies lorsqu’elles se retrouvent à la retraite.» Marius Brülhart, de l’Université de Lausanne, confirme: «Une grande partie des retraités gagnent suffisamment pour continuer à mettre de l’argent de côté.»