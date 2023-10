Après la route, les rails bloqués par les rochers à la Bernina

Au moins 1000 m3 de rochers se sont mis en mouvement jeudi soir à la hauteur du chantier d’extension de la route de la Bernina entre Pisciadell et S. Carlo. Afin de rendre la route à la circulation le plus rapidement possible, l’Office des travaux publics grison a commencé vendredi à se mettre au travail. Il s’agit, entre autres, de l’abattage d’arbres exposés, du dégagement des rochers autour du site et de l’installation de palissades de protection.