Royaume-Uni: L'aéroport de Gatwick paralysé pour cause de grève

13.50 francs/heure en moyenne

Une première série de quatre jours de grève aura lieu entre le 28 juillet et le 1er août et une deuxième entre le 4 et le 8 août, précise Unite. Le mouvement affectera potentiellement des vols de British Airways, Easyjet, Ryanair, TUI, WestJet ou encore Wizz. «Les travailleurs ont des niveaux de rémunération variables, (mais) la majorité est payée en moyenne moins de 12 livres (13.50 francs) de l’heure, malgré des postes très exigeants et critiques pour la sécurité» de l’aéroport, pointe le syndicat. «Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises de l’aéroport de Gatwick ont procédé à des licenciements à grande échelle et réduit le salaire et les conditions de travail du personnel restant», poursuit l’organisation.