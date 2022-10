Crise climatique : Après la soupe sur Van Gogh, la purée sur Claude Monet

«Est-ce qu’il faut lancer de la purée sur un tableau pour que vous écoutiez? Ce tableau ne vaudra plus rien si nous devons nous battre pour trouver de quoi manger», a lancé l’un des deux activistes.

«S’il faut un tableau – sur lequel on a jeté de la purée ou de la soupe à la tomate – pour faire que la société se souvienne que la course aux énergies fossiles nous tue tous: Alors nous allons vous donner de la purée sur un tableau!» ont revendiqué les activistes environnementaux de Last Generation, en diffusant une vidéo de l’acte.