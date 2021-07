Chine : Après la tech, Pékin durcit le ton contre le secteur éducatif privé

Les actions des géants chinois de l’éducation privée chutent lundi, après ce durcissement réglementaire, qui rappelle celui en cours dans le domaine de la tech.

Obsédés par la réussite de leurs enfants, les parents chinois ont pour habitude de dépenser sans compter dans les activités de soutien scolaire, ce qui a permis à des géants de l’éducation de voir le jour – certaines firmes sont même cotées aux États-Unis. Mais la charge de travail excessive des écoliers chinois et les coûts prohibitifs liés à l’éducation sont de plus en plus décriés. Selon de nouvelles directives publiées samedi par le gouvernement, les entreprises de soutien scolaire devront dorénavant s’enregistrer en tant qu’associations à but non lucratif. Et elles ne pourront plus donner de cours le week-end, les jours fériés et pendant les vacances scolaires.