La Chaux-de-Fonds (NE): L’armée va rester deux semaines de plus

L’armée va rester jusqu’au 23 août à La Chaux-de-Fonds, annoncent ce mardi les autorités neuchâteloises et la Confédération. Des militaires ont été déployés en renfort pour aider aux travaux de remise en état et de sécurisation de la métropole horlogère, ravagée par un orage et des vents mesurés à plus de 200 km/h, le 24 juillet.