Adam Levine : Après la tourmente, le temps du bonheur

Le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, récemment accusé d’adultère, et son épouse Behati Prinsloo ont accueilli leur troisième enfant.

Behati Prinsloo et Adam Levine, ici au 1 Beach Club à Miami en février 2022, se sont mariés en 2014.

L’Américain Adam Levine, membre de Maroon 5 qui a fait scandale en montrant ses tétons lors du 53e Super Bowl, et Behati Prinsloo, 34 ans, sont une nouvelle fois parents. L’information a été communiquée par «People» qui indique ne pas connaître le sexe du bébé, ni la date de son arrivée au monde. Le chanteur de 43 ans et l’ex-mannequin namibien de Victoria’s Secret avaient annoncé en septembre 2022 que leur famille s’agrandirait prochainement, que Gio, 4 ans, et Dusty, 6 ans, auraient bientôt un petit frère ou une petite sœur.