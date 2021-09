Russie : Après la tuerie à l’université, le choc et le deuil à Perm

L’auteur de la fusillade survenue lundi dans l’est de la Russie est un étudiant qui aurait 19 ans et aurait posté un manifeste haineux sur le Net, avant de passer à l’acte.

Devant le campus de l’Uni de Perm, dans l’est de la Russie, au lendemain de la fusillade qui a coûté la vie à 6 personnes et en a envoyé dix-neuf autres à l’hôpital.

Les habitants de Perm, dans le centre de la Russie, se sont réveillés mardi, choqués et endeuillés, au lendemain d’une fusillade dans une université qui a fait six morts et des dizaines de blessés.