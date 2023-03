Vaud: Une voiture s'encastre dans la gare de Montreux

«Je ne sais pas ce qui s’est passé et, franchement, je ne me l’explique pas. En passant devant la gare de Montreux, j’ai vu une voiture encastrée dans l’une des portes», explique un témoin. Vendredi, vers 18h30, un automobiliste d’une vingtaine d’années, qui circulait sur l’avenue des Alpes, a eu, à première vue, un curieux accident. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le jeune homme a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté une accès piéton au hall de la gare. Il est seul en cause. «L’accident n’a pas fait de blessés, rassure la police cantonale. Mais la porte, une fenêtre ainsi que l’intérieur de la gare sont endommagés.» Cette voiture était peut-être tout simplement jalouse de la vache et du pigeon, aperçus ces dernières semaines à bord d’un train.