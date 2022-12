France voisine/Suisse : Après la victoire du Maroc, entre joie et fauteurs de troubles

Des casseurs se sont incrustés dans la foule après le match du mondial de foot, samedi après-midi à Annemasse (F). A Genève et dans le canton de Vaud, les célébrations se sont déroulées sans accroc.

Les supporters du Maroc étaient réunis par centaines samedi après-midi au rond-point de l’Étoile à Annemasse, en France voisine. Mais alors que la foule célébrait la victoire de l’équipe maghrébine au mondial de football, une cinquantaine de casseurs se sont incrustés pour en découdre avec la police. Les émeutiers ont lancé des tirs de mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre, saccagé du mobilier urbain et constitué une barricade avec divers objets enflammés, dont un vélo. Une voiture a également été incendiée. Les échauffourées ont duré jusqu’à 21h30, relate le «Dauphiné libéré». Un nouveau rassemblement a eu lieu après la victoire de la France contre l’Angleterre, mais moins agité. En marge de ces événements, des vitrines ont été cassées et un magasin a été pillé. Au total, les policiers français ont procédé à six interpellations.