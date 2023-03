Catastrophe ferroviaire : Après l’accident de train en Grèce, le chef de gare devant la justice

Un chef de gare accusé d’être à l’origine d’une catastrophe ferroviaire qui a fait 38 morts témoigne jeudi devant la justice à Larissa, ville de Grèce centrale la plus proche de l’accident. Cet homme âgé de 59 ans a été arrêté mercredi et poursuivi pour «homicides par négligence» et pour avoir provoqué des «blessures corporelles».