Grèce: Après l’accident de train, des législatives se tiendront le 21 mai

Deuxième scrutin

Depuis cet accident, l’écart entre la ND et son principal rival, Syriza, le parti de gauche radicale de l’ancien Premier ministre Alexis Tsipras, s’est resserré. Avec entre 28,5% et 30,2% des intentions de vote, la ND ne devance plus son principal rival que de 3,5 à 4,1 points, selon les instituts. Il a précisé qu’un deuxième scrutin serait organisé «au plus tard début juillet» si le premier ne permettait pas à l’une des formations en lice d’obtenir la majorité absolue.