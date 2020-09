Un automobiliste avait perdu la maîtrise de son véhicule et avait fini sa course dans la Veveyse, détruisant la barrière au passage. Depuis, une installation provisoire est en place

Un automobiliste avait perdu la maîtrise de son véhicule et avait fini sa course dans la Veveyse, détruisant la barrière au passage. Depuis, une installation provisoire est en place

L’accident a eu lieu en décembre 2019 sur un pont entre l’avenue de Gilamont et l’avenue de Corsier. Un véhicule s’était retrouvé les quatre gommes en l’air dans la Veveyse. Huit mois plus tard, la barrière détruite au moment du choc n’a toujours pas été remise en état. «L’urbanisme de Vevey a été informé par courriel mais ne donne pas suite», s’insurge un Veveysan. Selon lui, un remplacement rapide s’imposait puisqu’elle se trouve non loin d’une école et que la réparation de fortune pouvait représenter un danger pour les enfants.