États-Unis : Après l’Afghanistan, le défi sanitaire et économique de Joe Biden

Critiqué pour le délicat retrait des troupes américaines d’Afghanistan, le président Joe Biden doit désormais s’attaquer à la situation économique et sanitaire des États-Unis.

Mais, pour certains experts, à plus long terme les Américains se souviendront surtout des grands chantiers engagés par Joe Biden pour rénover leurs routes et alléger leurs factures médicales ou universitaires. «Nous vivons une époque tellement volatile» que tirer des conclusions hâtives serait malvenu, analyse Allan Lichtman, professeur de sciences politiques à la American University. Pour lui, les grands projets économiques et sociaux de Joe Biden «auront plus d’importance pour les Américains que l’Afghanistan dans six mois».