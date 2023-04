Fribourg: Après Godel, Cremo continue de se renforcer

Chez Cremo, un vaste programme de transformation et de modernisation intitulé CAP 2027 a démarré en janvier 2023, pour quatre ans. Objectif: assurer la pérennité de l’entreprise. Si les détails du programme seront présentés lors de l’assemblée générale le 7 juin, ses premiers effets sont d’ores et déjà visibles.

Après la nomination de deux nouveaux membres de la direction en février et l’engagement de l’ancien conseiller d’État Georges Godel comme président du conseil d’administration, la restructuration managériale se poursuit. Dès l’automne prochain, le Remaufensois Ralph Perroud, actuel directeur de Fromage Gruyère SA, sera le nouveau CEO de Cremo. Quant au directeur actuel, Frédéric Métrailler, il deviendra responsable des opérations et sera chargé de la mise en place de CAP 2027.

«Frédéric Métrailler connaît parfaitement l’entreprise et c’est la meilleure personne pour mener à bien le programme de transformation. Mais il ne pourra pas continuer d’assumer en même temps la direction de l’entreprise, annonce Georges Godel. C’est la raison pour laquelle nous avons été chercher Ralph Perroud. Sa mission sera de renforcer la structure commerciale et les domaines ressources humaines, finance et IT.» De plus, le conseil d’administration se verra renforcé par la nomination, lors de l’assemblée générale de juin, de deux nouveaux membres.